В БЮТ говорят, что еще трое «иуд» готовятся войти в коалицию

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН прогнозирует, что от БЮТ в коалицию войдут еще максимум три народных депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее объявление о входе в состав коалиции еще двух народных депутатов от фракции БЮТ - Валентина ЗУБОВА и Олега МАЛИЧА.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, к сожалению «иудство есть в нашей фракции», но чем больше «таких иуд проявится сейчас», тем для фракции будет лучше.

Отвечая на вопрос, сколько еще будет депутатов от БЮТ, которые войдут в состав коалиции, А.КОЖЕМЯКИН сказал: «Я думаю, всего до пяти человек. То есть, еще где-то три человека готовятся».

В то же время он отказался назвать конкретные фамилии, мотивируя это тем, что, возможно, народные депутаты передумают.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав тогда вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, по 6 депутатов от БЮТ и НУ-НС и 4 внефракционных - в целом 235 человек.

Сегодня, кроме В.ЗУБОВА и О.МАЛИЧА, к коалиции присоединился также депутат от НУ-НС Сергея ВАСИЛЕНКО. Таким образом, коалиция теперь насчитывает 238 народных депутатов