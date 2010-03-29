Немецкий эксперт не видит в Северном потоке угрозы для Украины

Строительство газопровода из России в Европу «Северный поток» не несет угрозы для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь в Киеве во время видео моста «Киев-Берлин» с участием украинских и немецких экспертов.

В частности, бывший представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ поинтересовался у немецких экспертов, какие угрозы, по их мнению, принесет Украине строительство «Северного потока».

«И Северный, и Южный потоки, которые строятся, не могут перебрать на себя весь поток газа. То есть, я не вижу такой глобальной угрозы для Украины как страны транзитера», - ответил на вопрос Б.СОКОЛОВСКОГО немецкий эксперт Рейнер ЛИНДНЕР. Он сообщил, что на украинских предприятиях изготавливается 5 компрессоров для «Северного потока» и, таким образом, считает эксперт, Украина участвует в этом проекте.

В свою очередь Б.СОКОЛОВСКИЙ назвал «Северный поток» «ударом по украинской экономике» на следующие 5-7 лет – до введения в эксплуатацию Штокмановского месторождения, поскольку треть газа, который идет транзитом через Украину, после завершения строительства «Северного потока» будет транзитироваться по этому газопроводу. «Если бы вы нас пригласили в консорциум «Северный поток», я бы это понял. А когда вы строите, а мы вам поставляем турбины, то этого мало, на мой взгляд», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта выступает ряд стран Балтийского региона, в том числе Эстония и Литва, мотивируя это потенциальной угрозой для экологии.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.