Кабмин готовит решение об отмене трети «всех регулирований»

Правительство Украины намерено упразднить проверки субъектов хозяйствования представителями всех социальных фондов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции.

«Готовим решения, которые на 30% снизят все регулирования, что, в свою очередь, снизит количество проверок, - сказал С.ТИГИПКО. - Только вчера мы обсуждали решения, которые запрещают фактически проверки всем социальным фондам и чтобы проверки всех платежей по социальным фондам осуществляла только одна налоговая администрация во время своих плановых проверок».

Кроме того, вице-премьер отметил, что сейчас идет подготовка законопроекта о едином социальном налоге, и он прогнозирует, что документ будет внесен в парламент через месяц.