Азарову предлагают "лучшую антикризисную меру"

Член президиума партии «Единый Центр», народный депутат Василий ПЕТЕВКА призывает правительство предусмотреть в бюджете достаточно средств на реформу жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«В бюджете на 2010 год должны быть предусмотрены средства на реформу жилищно-коммунальной отрасли. Размер государственных расходов должен отвечать уровню проблемы, а не создавать лишь имитацию работы. Средства, выделенные на обновление коммунальной инфраструктуры, станут лучшим антикризисным мероприятием, поскольку превратятся в заработную плату людей и заказ для украинских предприятий», – заявил он, комментируя перспективы реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

По убеждению В.Петевки, если отнестись к ЖКГ как сфере, выздоровление которой может оздоровить экономику всей страны, тогда власти не нужно бояться возможных расходов. «Комплексный ремонт коммунального хозяйства - это миллионные заказы для металлургов, строителей, машиностроения и других отраслей. Кроме того, начало таких масштабных работ гарантирует появление десятков тысяч рабочих мест, которые обеспечат людей стабильной работой и достойной платой за нее», - отметил народный депутат.

Представитель “Единого Центра” уверен, что власти наконец нужно перестать считаться с размером проблемы и четко определить промежуточные этапы реформы, выполнение которых даст целостный позитивный результат. «Мы уже не раз проходили этап написания больших бессодержательных программ относительно реформы ЖКГ. Для того, чтобы сдвинуть с места эту телегу, нужно разбить проблему на десятки маленьких и определить ответственного за решение каждой из них. Четкий календарный план, достаточное финансирование и государственный чиновник, который несет ответственность за соблюдение сроков и целевое использование средств, - вот три составляющих успеха решения проблемы ЖКГ», - сказал он.