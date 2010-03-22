Одесский губернатор заставит подчиненных ползать на коленях

Каждый из чиновников Одесской областной государственной администрации, который хочет и в дальнейшем остаться на своей должности, должен быть готов работать «по 24 часа в сутки», «на коленях обползать всю область, чтобы знать, что происходит на местах».

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал новый глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК сегодня на аппаратном совещании в ОГА.

По словам нового руководителя области, он намерен структурно перестроить облгосадминистрацию, сделать так, чтобы было "не стыдно смотреть людям в глаза". Причем все районные администрации должны работать под контролем ОГА.

«Никто не будет жить своей жизнью, а будет под контролем, и даже, если понадобится, - под прессом», - отметил Э.МАТВИЙЧУК, добавив, что ставит перед чиновниками цель – «зарабатывать деньги в бюджет» региона, в том числе путем участия в специальных программах, направленных на привлечение инвестиций в регион.

Руководству облуправления милиции новый губернатор поручил усилить борьбу с коррупцией. Впрочем, добавил он, работники правоохранительных структур и налоговики «должны зарабатывать, а не обдирать предпринимателей».

В ближайшее время в облгосадминистрации будет создана мощная пресс-служба, подытожил Э.МАТВИЙЧУК, и «каждый чиновник будет отчитываться о проделанной работе не только перед губернатором, но и перед людьми».

Справка УНИАН. Э.МАТВИЙЧУК был назначен председателем Одесской ОГА 18 марта 2010 года.

Э.МАТВИЙЧУК родился в 1963 году в Великих Лучках Мукачкевского района Закарпатской области. По специальности - учитель физики. Работал старшим инспектором Чопской таможни, был президентом ужгородского ФК "Верховина", шеф-редактором газеты "Евро-центр". В парламент четвертого созыва попал в составе блока "Наша Украина" по квоте партии "Солидарность" Петра ПОРОШЕНКО. Работал в Комитете по вопросам свободы слова и информации как член фракции "Наша Украина" с мая 2002 по октябрь 2003 года.

Последние три избирательные кампании руководил областным штабом Партии регионов и кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА в Одесской области.