В Нашей Украине увидели «первое публичное поражение» Януковича

Народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ убежден, что отмена поездки Президента Виктора ЯНУКОВИЧА во Львов - это первое большое публичное поражение новоизбранного главы государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”. (Львовская ОГА сегодня проинформировала, что запланированная на 25 марта рабочая поездка Президента В.ЯНУКОВИЧА во Львовскую область отменена – УНИАН).

«Ведь было известно, что в этот день «Наша Украина» и целый ряд общественных и студенческих организаций планировали многотысячное пикетирование ЯНУКОВИЧА, имевшего целью четко задекларировать наше отношение и к назначению ТАБАЧНИКА министром образования, и к желанию ЯНУКОВИЧА отменить присвоение звания Героя Украины Бандере и Шухевичу», - заметил А.ПАРУБИЙ.

Депутат считает, что В.ЯНУКОВИЧ так и не понял, что он является Президентом “не только Донецкой области”, а Президентом всей Украины. «Эта его первое публичное поражение должно ему четко продемонстрировать: если он и в дальнейшем будет формировать подобную политику, то не сможет приехать на любое публичное мероприятие и станет просто персоной нон-грата в целом ряде областей Украины», - подчеркнул «нашеукраинец».

При этом он отметил, что «ЯНУКОВИЧ должен понять: если его политика будет формироваться не в Киеве, а в Кремле, он так и не сможет стать Президентом всей Украины, а будет оставаться только Президентом Донецка».

«Отмена его визита – это первый сигнал для ЯНУКОВИЧА, который должен стать ярким уроком для Президента Украины в проведении как внутренней, так и внешней политики», - просуммировал А.ПАРУБИЙ.