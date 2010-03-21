Затулин: Тимошенко легко подписывала документы, ей было «по барабану»

Депутат Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН считает, что что снижение цены на российский газ для Украины необходимо в интересах спасения экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом российский политик заявил журналистам в Севастополе. «Снижение цен на газ необходимо в интересах спасения экономики Украины», - сказал он.

По словам депутата Госдумы, «Юлия ТИМОШЕНКО легко подписывала любые документы в ценах на газ, в силу того, что ей было «по барабану», будет ли существовать промышленность на Востоке Украины, и, соответственно, те трудовые коллективы, которые голосуют на выборах не за нее. С ней в этом отношении было вполне комфортно».

С другой стороны, как добавил К.ЗАТУЛИН, «если мы видим перспективу объединения усилий (ранее К.ЗАТУЛИН комментировал обращение своего российского коллеги Евгения ФЕДОРОВА, председателя комитета по предпринимательству и экономической политике «к группе коллег из ВР с предложением серьезно обсудить возможность объединения России, Украины и Белоруссии в 2020 году» - УНИАН), то тогда надо по-другому относиться к перспективам экономики Украины. Это как бы становится в том числе и нашей заботой. С этого момента, если Украина к этому готова».

Поэтому, как сказал К.ЗАТУЛИН, «тут надо гибко подходить, и умерять российские эгоизм и аппетиты в отношении цен на газ». Как считает он, «Греции, наверное, уж поможет Европейский Союз, куда она вступила, но Украине, кроме как России, по большому счету, не к кому обращаться».