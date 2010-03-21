Янукович поздравил Кличко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Владимира КЛИЧКО с уверенной победой над Эдди ЧЕМБЕРСОМ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Искренне поздравляю Вас с уверенной победой над американцем Эдди ЧЕМБЕРСОМ и подтверждением своего статуса сильнейшего боксера современности”, - подчеркнул Президент Украины.

При этом он отметил: «Украина гордится доминированием на международной боксерской арене своих соотечественников. Без преувеличения – Вы гордость нации».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал В.КЛИЧКО счастья, здоровья, вдохновенья и неисчерпаемой энергии в покорении новых вершин во славу Украины.

Как сообщал УНИАН, В.КЛИЧКО победил американца Э.ЧЕМБЕРСА в бое в защиту своих титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBO.

Поединок состоялся в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе Espirit Arena, рассчитанном на 51 тысячу зрителей.