Каспаров: невозможно сравнивать оппозицию в Украине и России

Российский оппозиционер Гарри КАСПАРОВ считает некорректным сравнение условий деятельности украинской и российской оппозиции.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом он заявил сегодня в ходе конференции в Киеве.

«Сравнения работы украинской и российской оппозиции крайне условны», – отметил Г.КАСПАРОВ.

По его словам, самый кризисный момент для оппозиции в Украине был в последние годы правления Президента Леонида КУЧМЫ, однако даже тогда около трети депутатов парламента Украины смело заявляли о своей оппозиционности. «Такая ситуация и близко не похожа на то, что происходит в России», – сказал Г.КАСПАРОВ.

По его мнению, в России переломным мог стать 1996 год, но тогда в ходе президентской гонки лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ «был не готов побеждать, он был не готов к Майдану».

Г.КАСПАРОВ считает, что с тех пор оппозицию в России стали постепенно исключать из борьбы за власть. «А такая оппозиция обречена подчиняться тем правилам борьбы, которые устанавливает власть», – сказал он.

Российский политик отметил, что именно в таких непростых условиях в его стране появилась «внесистемная оппозиция», которая сейчас развивается. Он добавил, что только сейчас стали появляться независимые идеологические объединения, способные противостоять власти.