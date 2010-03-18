Азаров завтра привезет в Днепропетровск нового губернатора
17:52, 18 марта 2010Политика
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Было два претендента
В пятницу, 19 марта, во время рабочего визита в Днепропетровск в 12:00 премьер-министр Николай АЗАРОВ представит нового руководителя областной государственной администрации.
Об этом ИА «Новый мост» рассказал информированный источник в Днепропетровском областном совете.
Информагентство отмечает, что на должность Днепропетровского губернатора назывались две кандидатуры: Александр ВИЛКУЛ и Владимир ЯЦУБА. Последний уже назначен министром регионального развития, поэтому А.ВИЛКУЛ «остался единственным кандидатом на пост нового руководителя Днепропетровской ОГА», приходит к выводу «Новый мост».
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