В Януковиче разглядели "потомственного аристократа", а Тимошенко – "плебейка"

“Луначарский не ошибся: настоящая интеллигентность проступает в четвертом поколении. Хотя есть такая порицаемая наука - евгеника. Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук могу довольно много понять о генеалогическом древе...” - профессор архитектуры, член-корреспондент Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Украины Лариса Скорик в интервью «Комсомольской правде в Украине» отстаивала версию благородного происхождения Виктора Януковича.

«Так вот, как бы ни пытались язвить насчет Януковича и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, свидетельствует о принадлежности к высшему сословию, а ее внешние данные указывают на плебейство.

В принципе мне известно кое-что и без евгеники о предках Виктора Януковича. Как вышло, что его отец еще ребенком оказался в Донбассе? На шахтах в двадцатые-тридцатые годы спасалось от неминуемой гибели много народу со всего Союза - раскулаченные, белогвардейцы, дворяне. Мальчишка из белорусских Януков тоже имел шанс здесь затеряться и уцелеть. Ведь Януки - не простое село, а бывшее имение, название взаимосвязано с фамилией землевладельцев, Януковичей. Вот тайна семьи, рожденная большевистскими репрессиями.

А мать Виктора Федоровича родом из Орловской губернии. Ее родня по мужской линии - отец, дед, прадед - священники. Духовных лиц в царской России, так же, как врачей и учителей, отличала образованность и интеллигентность, даже если они служили в деревенских приходах».