Ющенко собирается удивить жену цветами (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил всех влюбленных с Днем святого Валентина.

«Всем украинским семьям, влюбленным хочу пожелать в этот день ощущения того, что они едины, ощущения радости, счастья в своем доме и семье», – сказал В.ЮЩЕНКО сегодня в интервью журналистам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент приехал на центральный столичный рынок, чтобы купить цветы для своей жены и дочек. «Я прилетел из командировки и думаю, что если приду домой с букетами для всех девочек и жены, то они будут приятно удивлены», – сказал он. «Сегодня есть еще один случай принести подарки своей семье, почувствовать, что мы вместе. Это очень важно для семьи», – добавил В.ЮЩЕНКО.