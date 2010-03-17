Шуфрич сделал комплимент своими замам по «семье спасателей»

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ представил коллективу МЧС своих заместителей, в том числе сына заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН - Николая КОРОВИЦЫНА.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня постановлением Кабинета министров Украины были утверждены заместители министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий чернобыльской катастрофы.

В частности, первым заместителем министра назначен Виталий БУТ, заместителями - Андрей СКИБЯК, Виталий РОМАНЧЕНКО, Андрей БОНДАРЕНКО и Н.КОРОВИЦЫН.

Кроме того, начальником Государственного департамента пожарной безопасности МЧС назначен Василий АНДРИЕНКО.

Продолжают работать в МЧС первый заместитель министра Владимир АНТОНЕЦ, заместитель министра Владимир ХОЛОША и заместитель министра Михаил БОЛОТСКИХ.

В своем вступительном слове Н.ШУФРИЧ сказал, что новоназначенные заместители – это коллеги, с которыми за последние годы многое удалось сделать.

„Сейчас перед нами уже новый вызов и новые задания, но то, что начали, мы должны продолжить. Этот, в первую очередь, вопрос повышения денежного обеспечения военнослужащих, об этом сегодня был разговор с премьер-министром”, - сказал он.

Также Н.ШУФРИЧ заметил, что этой весной ожидается сверхсложный ледоход – такого уровня воды в снежном выражении Украина не имела последние 30 лет. Впрочем, он выразил убеждение, что ведомство выполнит поставленные задания, и поручил подготовить все силы для максимального реагирования, обращая отдельное внимание на территорию Киева и Киевской области.

„Мы снова рядом. Я надеюсь, что семья спасателей продемонстрирует способность и возможность ответить на вызов современности. Я еще раз хочу обратиться к вам - проявить максимальную концентрацию и ответственность во время возможного весеннего паводка и ледохода”, – призвал Н.ШУФРИЧ.