Учредительный съезд Политобъединения «Рідна Вітчизна»

В субботу, 20 марта 2010 года, в 12.00 в Киеве, в актовом зале Европейского университета (бульвар Академика Вернадского, 16 “В”), состоится Учредительный съезд новой политической партии «Политическое объединение «Рідна Вітчизна».

Политическая сила ставит перед собой задание – обеспечить формирование политической элиты из институционных недр общества. Для этого предлагается демократическая процедура открытого процесса формирования лидеров, способных достойно работать во властных органах всех уровней.

Уставом партии предусмотрено внедрение повышенной ответственности руководителей, руководящих органов партии, ее представителей, избранных к властным структурам, за результаты их деятельности, с обязательными отчетами за конкретными направлениями работы.

В своей работе Политическое объединение «Рідна Вітчизна» будет придерживаться европейской практики отстаивания либерально-демократических ценностей, где личность – более всего.

В рамках Учредительного съезда предусматривается обсуждение и утверждение Программы, Устава партии, состоятся выборы председателя и других руководящих органов политического объединения.

Начало Учредительного съезда - в 12:00 часов, начало регистрации участников - о 11:00.

По завершению съезда - фуршет и неформальное общение участников собрания.

По вопросам аккредитации и по более детальной информации обращайтесь по телефону: 050-577-60-65 или v.dan78@gmail.com

Контактное лицо: Владимир ДЕНИСЕНКО.