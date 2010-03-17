На внеочередной сессии Львовского облсовета слушают «вопрос Табачника»

Под Львовским областным советом продолжается митинг с требованием к депутатам поддержать обращение к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру относительно освобождения Дмитрия Табачника от должности министра образования и науки Украины. Об этом сообщает сайт партии "За Украину!".

В мероприятии принимают участие активисты партии „За Украину!”, студенты, представители общественности. В целом на митинг собралось около пяти тысяч активистов, не согласных с пребыванием Дмитрия Табачника на должности министра образования.

На внеочередной сессии областного совета слушают обращение относительно Табачника. В заседании принимают участие лидер партии „За Украину!” Вячеслав Кириленко, заместитель председателя партии Ксения Ляпина и член Политсовета Ярослав Кендзер, народный депутат от группы „За Украину!” Андрей Парубий.