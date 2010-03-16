Герман говорит, что Янукович уже подумывает съехать из Межигорья

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас рассматривает вопрос о переезде на постоянное место проживания в центр Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

«Президент заявил, что рассматривает возможность переехать для проживания в центральную часть Киева, чтобы не создавать проблемы киевлянам во время передвижения на рабочее место», - сказала А.ГЕРМАН, отвечая на вопрос журналистов относительно определенного недовольства киевлян перекрытием на около 30 минут дорожного движения в центральной части столицы во время следования кортежа Президента из его резиденции в Межгорье.

В то же время, А.ГЕРМАН отметила, что такие меры являются вынужденными, ведь В.ЯНУКОВИЧ как глава государства должен передвигаться быстро. «Если Президент будет стоять в заторах, то стоять будет вся страна», - отметила она.