Томенко хочет подсидеть 80 тысяч депутатов сразу

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает целесообразным сокращение по меньшей мере на треть количества депутатов местных советов для повышения статуса местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя Председателя ВР, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

В связи с этим Н.ТОМЕНКО выступает за пересмотр действующего законодательства в части определения количественного состава местных советов. «Например, если норма закона сегодня определяет для наиболее многочисленных местных советов, в соответствии с количеством жителей, иметь численность от 76 до 150 депутатов, то целесообразно, напротив, ограничить депутатский корпус такого совета 76 депутатами», - сказал он. Такое новшество, по словам Н.ТОМЕНКО, может минимум на треть уменьшить количество депутатов в местных советах разных уровней. При этом сокращение депутатского корпуса по Украине ориентировочно будет составлять от 70 до 80 тыс. депутатов.

Существенными проблемами работы местного самоуправления заместитель Председателя Верховной Рады назвал оторванность депутатов от избирателей и количественный состав местных советов, который в нашей стране является одним из наибольших в мире. Н.ТОМЕНКО напомнил, что накануне прошлых выборов страну охватила своеобразная «депутатская лихорадка», которую начал Киевский городской совет, увеличив состав своего депутатского корпуса с 90 до 120 депутатов. Впоследствии, отметил он, этот опыт переняли местные советы по всей Украине, массово увеличивая свою численность до предельного количества, которое позволяло законодательство.

«Наша команда всегда выступала против увеличения такого количественного состава, считая это нецелесообразным. Это подтвердил и опыт работы местных советов - беспрецедентное увеличение количества местных депутатов не сказалось на эффективности работы органов местного самоуправления, не улучшило их связь с избирателями», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что одной из самых насущных проблем местного самоуправления является коррумпированность депутатов местных советов, в частности, при распределении земельных участков, определении границ населенных пунктов, где решения принимают городские и областные советы. Н.ТОМЕНКО напомнил, что Верховная Рада недавно приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся введения прозрачных механизмов продажи земельных участков, приобретения права аренды на земельные участки». «Принятие парламентом этого законодательного акта, предложенного нашей командой, создаст предпосылки для того, чтобы положить конец непрозрачному распределению земельных участков, в котором принимают участие депутаты местных советов. Поэтому по меньшей мере странным является наложение Президентом вето на этот закон», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Заместитель Председателя Верховной Рады отметил, что вступление в действие закона, который вводил императивный мандат для депутатов местных советов, позволит партиям и блокам совместно с избирателями оперативно реагировать на нарушение фракционной дисциплины и действия, наносящие вред интересам общества.

Н.ТОМЕНКО также выразил мнение, что выборы по мажоритарным округам с одновременным выдвижением кандидатов от политических партий стоит проводить не только на уровне сельских и поселковых, но и городских советов, оставив партийные списки лишь для областных и районных советов.