У Тимошенко советуют не очень-то верить заявлениям Януковича

Позиция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно языкового вопроса является путаной и непоследовательной и зависит от аудитории, перед которой он выступает, то ли в Москве, то ли в Каневе.

Об этом заявил советник лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«С одной стороны, заявление ЯНУКОВИЧА о том, что единственным государственным языком будет украинский не может не радовать, и ее допустимо считать победой оппозиции, которая очень решительно встала на защиту украинского языка», - сказал он.

«С другой, де-факто русский язык уже стал государственным, и даже не вторым, поскольку ЯНУКОВИЧЕМ сформирована практически русскоязычная администрация, а на должность главы правительства пропихивается, антиконституционным, как известно, способом, человек, который вообще не владеет украинским языком», - отметил О.МЕДВЕДЕВ.

«Очевидно, что ЯНУКОВИЧ не может изменить Конституцию и ввести русский язык как де-юре государственный. Поэтому его стратегия будет заключаться в том, чтобы просто игнорировать действующее языковое законодательство и постепенно свести на нет государственный статус украинского языка», - сказал он.

Для примера советник Ю.ТИМОШЕНКО привел тот факт, что одна массовая газета, принадлежащая компании, владельцем которой является «регионал» и которая стоит на тождественных партийным идеологических принципах, с избранием В.ЯНУКОВИЧА начала игнорировать требования закона об обязательности украинского языка для рекламы.

О.МЕДВЕДЕВ отметил, что «только благодаря рекламе украинский язык сохраняет присутствие в печатных СМИ. Согласно только что завершенного мной Языкового баланса за 2008-2009 годы, построенного на статистических данных о применении языков в различных сферах, годовой тираж всех украинских журналов на 83% является русскоязычным, газет - на 67%. Лишь 29% годового тиража газет выходит на украинском языке, а журналов - вообще 13%».

«В Украине сложилась ситуация, когда украинский язык имеет несколько выше, чем русский, статус, но в большинстве публичных сфер с большим преимуществом доминирует русский. Смысл государственного статуса украинского языка заключается в том, чтобы не унизить носителей русского языка, а в том, чтобы расширить сферу применения украинского языка до уровня как минимум не ниже русского», - резюмировал О.МЕДВЕДЕВ.