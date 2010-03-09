Янукович обязательно расскажет стране то, что никому не понравится
"Как завещал Великий Кобзарь..."
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает обнародовать информацию относительно реального состояния экономики государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вручения государственных премий им. Тараса Шевченко в Каневе.
«Я обязательно обнародую информацию, которая у нас будет сделана вместе с международным аудитом, относительно ситуации в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
При этом он прогнозирует, что эта информация будет неприятной. «Я считаю, что она будет для нас с вами, мягко говоря, не совсем приятной, но мы должны жить правдой, как в своих завещаниях писал Великий Кобзарь».
В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что всегда будет говорить правду обществу, и это, по его мнению, является обязательным условием, которое позволит навести порядок в стране и обеспечить гражданам нормальную жизнь.
«Потому что последних два года уровень жизни в стране затормозился, и по сравнению с тем же соседями, например Россией, - они уже будут повышать пятый раз социальные стандарты для своих пенсионеров, для малообеспеченных людей, - мы ни разу этого не сделали для наших людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, заметив, что это несправедливо.
Глава государства подчеркнул, что для улучшения жизни людей нужно, чтобы в Украине было сформировано профессиональное правительство, которое «круглосуточно работало бы над решением многих проблем, накопившихся в нашем государстве». «Это будет сделано в ближайшее время», - пообещал Президент.