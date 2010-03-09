У Тимошенко уже видят, как Янукович встанет перед тяжелым выбором

Народный депутат Владимир ФИЛЕНКО (фракция БЮТ) прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня на пресс-конференции.

«Президент Украины не ветирует данный закон», - заметил В.ФИЛЕНКО.

В то же время он отметил, что В.ЯНУКОВИЧ «будет стоять перед тяжелым выбором – подписывать этот закон или не подписывать, нарушать Конституцию или нет».

По словам В.ФИЛЕНКО, сначала планировалось вхождение в коалицию с Партией регионов фракции НУ-НС, но НУ-НС настаивала, чтобы на должность премьер-министра была назначена ее кандидатура. «Ясное дело, что Партия регионов, поморочив им голову, на это не пошла», - считает депутат.

Он заметил, что после принятия изменений к Регламенту ВР в состав коалиции войдут фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также депутаты из других фракций.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией Украины и Регламентом ВР, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.