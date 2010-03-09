ВР рассматривает изменения к регламенту о создании коалиции

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению во втором чтении изменений к Регламенту ВР, которыми разрешается отдельным народным депутатам входить в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, перед рассмотрением данного законопроекта председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН напомнил, что была достигнута договоренность на Согласительном совете о рассмотрении данного законопроекта, как только будет готова сравнительная таблица ко второму чтению.