ВР рассматривает изменения к регламенту о создании коалиции
11:38, 09 марта 2010Политика
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Во втором чтении
Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению во втором чтении изменений к Регламенту ВР, которыми разрешается отдельным народным депутатам входить в состав коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, перед рассмотрением данного законопроекта председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН напомнил, что была достигнута договоренность на Согласительном совете о рассмотрении данного законопроекта, как только будет готова сравнительная таблица ко второму чтению.
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