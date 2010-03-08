Тимошенко желает женщинам, чтобы 8 Марта было каждый день

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко поздравила женщин Украины с праздником Восьмого марта - праздником весны, любви, надежды и красоты.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко.

«Сегодня - тот день, когда любимые мужчины готовят женщинам цветы и подарки, когда их внимание вдохновляет, придает новых сил, которые так необходимы берегиням, что на них лежит большая ответственность за тепло и уют в доме”, – отмечается в поздарвлении.

Ю.ТИМОШЕНКО от всего сердца поздравляет всех женщин с необычным, удивительным, романтичным весенним праздником. "Пусть сегодня и каждый день вас не покидает ощущение подъема и влюбленности. Пусть рядом с вами всегда будут любящие и внимательные мужчины. Пусть весенние цветы станут символами безграничной красоты, которая будет наполнять вашу жизнь", - желает Ю.ТИМОШЕНКО сегодня женщинам.

Она мечтает о том, чтобы у каждой украинской женщины 8 Марта было каждый день: "Чтобы каждый день женщина чувствовала себя самой красивой, самой любимой, самой лучшей в мире. Чтобы каждый день в доме или на работе стояли цветы. Чтобы каждый день приносил радость, счастье и надежду".

"Пусть в этот праздничный день все мужчины оправдают надежды, которые мы, женщины, на них возлагаем. Пусть дети порадуют нас трогательными самодельными открытками. Пусть любимые хотя бы на один день превратятся в настоящих рыцарей, готовых на все ради женщины. Верьте, что именно вы – самые дорогие: для мужа, для друга, для сына, для папы или дедушки", - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она желает украинкам постоянного ощущения нежности и любви, весны и красоты в душе, исполнения лучших надежд. "И какие бы ни постигли нас трудности, с какими бы проблемами мы ни встретились, я знаю, что Украинские Женщины – самые очаровательные и самые сильные в мире! И они с честью и достоинством справятся со всеми трудностями. Улыбнитесь весне, раскройте себя новой жизни!", - говорится в поздравлении.

В поздравлении также отмечается, что “женский день, который празднуется в нашей стране 8 марта, имеет давние традиции. Праздник женщин отмечали еще в Древнем Риме. Матроны получали подарки от мужчин, рабыни – выходной день. Женщины в свой день посещали храм Весты – хранительницы домашнего очага. Древние славяне праздновали День матери, символизировавший начало новой жизни, светлые надежды на счастливое будущее, тепло семейного уюта”.

“История современного праздника 8 Марта началась в 1857 году, - говорится дальше в поздравлении, - когда несколько сотен работниц текстильных и обувных фабрик Нью-Йорка впервые провели сугубо женскую акцию протеста и демонстрацию, требуя введения 10-часового рабочего дня, улучшения условий труда и одинаковой с мужчинами зарплаты. Полиция разогнала демонстрацию, но женщины для защиты своих прав объединились в профсоюз”.

“В 1910 году на Второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы женский праздник отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день – 8 марта, когда американские женщины впервые выступили на защиту своих прав”, - напомнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что “8 Марта было одним из самых любимых праздников в международном социалистическом лагере, в том числе и в Советском Союзе – здесь в 1965 году Международный женский день был объявлен праздником и нерабочим днем”.

“Праздник 8 Марта давно утратил политический подтекст, из которого начинал свою историю. И сейчас мы празднуем день весны, день вдохновения и любви, света и радости – женский день”, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.