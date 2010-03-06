Ющенко считает, что Янукович бросил вызов миллионам украинцев

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценивает данное в Москве главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ обязательство пересмотреть решение о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу как сдачу национальных интересов.

Об этом сообщает сайт “Нашей Украины”.

«Развитие украинско-российских отношений на принципах взаимного уважения и партнерства является приоритетом внешней политики Украины. Однако первый официальный визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Москву не продемонстрировал шагов к разрешению ключевых проблем двусторонних отношений. Вместо этого его результаты усилили в обществе тревогу – не скрывает ли лозунг о «повороте» в украинско-российских взаимоотношениях односторонних уступок вопреки национальным интересам Украины», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Он отметил: «Российская сторона не подала никаких сигналов по пересмотру кабальных для Украины газовых контрактов, по реализации важных экономических проектов, по обустройству общей границы, без чего невозможен безвизовый режим с Евросоюзом. Москва продолжает демонстрировать жесткую и последовательную политику, добиваясь изменения внешнего и внутреннего курса Украины с целью подчинения украинских национальных интересов российским».

«Для этого используются экономические инструменты в виде втягивания в таможенный союз, военные – отказ от вывода Черноморского флота РФ с украинской территории. Но в последние годы усилилось и прямое вмешательство во внутренние дела Украины под лозунгами «защиты прав русскоязычных граждан» и «недопущения переписывания истории». К сожалению, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ не смог ничего противопоставить такой политике российской стороны», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

«Знаковой сдачей национальных интересов является публичное обязательство накануне празднования 65-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне пересмотреть решение о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу», - подчеркнул лидер «Нашей Украины».

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил: «Для миллионов граждан Украины Степан Бандера и Роман Шухевич были и остаются национальными героями, невзирая на все усилия советской пропаганды. Они были лидерами вооруженной борьбы за независимость, которая развернулась в ходе Второй мировой войны. Их длительное сопротивление гитлеровскому и сталинскому режимам опиралось на широкую народную поддержку во многих регионах Украины. И в наше время независимость остается высокой ценностью для украинского общества. Не случайно, именно Степан Бандера вошел в первую тройку во всенародном рейтинге «Великих Украинцев».

«Попытка пересмотра решения украинского государства об увековечении этих героев – это вызов миллионам ее граждан – всем, кто исповедует идеалы независимой демократической европейской Украины», - считает В.ЮЩЕНКО.

«Слабая, разделенная Украина выгодна некоторым политикам и извне и внутри. Но украинским гражданам нужна свободная, сильная и справедливая Украина. Нужно государство, которое слышит их надежду, а не желания зарубежных политиков. За нее они голосуют на всех выборах и надеются от главы государства на понимание своей ответственности перед нацией», - считает он.

«Долг власти – продемонстрировать твердость в отстаивании национальных интересов. Самый первый среди них – сохранение и укрепление единства страны вокруг ее европейского выбора, преодоление политического и экономического кризиса. Украина требует от главы государства такого понимания и выполнения своего долга», - подчеркивает В.ЮЩЕНКО.