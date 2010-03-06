Тимошенко: Янукович в Брюсселе говорит одно, в Москве - другое

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что визиты Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель и Москву демонстрируют то, что он начал использовать политику двойных стандартов.

Об этом она заявила в эфире программы Шустер Live.

"Начинается политика двойных стандартов. Когда Президент приезжает в Брюссель, он говорит одно, и все то, о чем он говорит, резко отличается от того, что он говорит, когда буквально приезжает уже через несколько дней в Москву. Эти двойные стандарты уже настораживают и мир, и страну", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в Брюсселе В.ЯНУКОВИЧ заявил о намерении модернизировать ГТС, создать зону свободной торговли с Евросоюзом, подписать с ним соглашение об ассоциации. "Тут же, сразу, приехав в Россию, в Москву, он сказал диаметрально противоположные вещи", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я хотела бы чтобы у нас закончились эти плохие традиции, когда президенты страны работают то на восточные, то на западные страны и пытаются угодить - чего изволите, чего позволите. Это страшно. Когда я следила за тем, что говорил ЯНУКОВИЧ в Москве, я была просто неприятно удивлена. Когда Президент Украины приехал без какой-либо своей собственной программы, не диктует те интересы, которые надо защищать для страны, а просто "чего изволите", когда он еще сказал, что "все дороги, как говорится, ведут в Москву". Я считаю, что все страны уважать надо и сотрудничать с ними нужно. Но настоящий Президент Украины должен жить с мыслью и программой, что все дороги ведут в Киев. Я хочу, чтобы наконец руководители страны жили Украиной, а не угождали направо и налево", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она сказала, что была шокирована заявлением В.ЯНУКОВИЧА о планах создать газотранспортный консорциум. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в этом случае Украина может утратить контроль над своей ГТС - стратегическим объектом страны стоимостью более 150 млрд. долларов.