Летом донецкие смогут вылететь без проблем

В период летней навигации 2010 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» открывает новые рейсы в/из Донецка.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МАУ, в расписании компании появятся внутренние регулярные рейсы, которые свяжут восточную Украину с Киевом и Львовом, международные регулярные рейсы Донецк - Дубровник (Хорватия) и Донецк - Рим (Италия), а также – чартерный рейс Донецк - Анталия (Турция).

В частности, рейсы Донецк - Рим - Донецк будут выполняться по понедельникам и пятницам, Донецк - Дубровник - Донецк – по субботам. Кроме того, в летнем расписании предусмотрены внутренние рейсы Киев - Донецк - Киев шесть раз в неделю и Львов -Донецк - Львов – два раза в неделю.

Чартерные рейсы по маршруту Донецк - Анталия - Донецк будут выполняться в период с 27 апреля по 30 октября 2010 года пять раз в неделю.

Полеты будут осуществляться на собственных современных самолетах авиакомпании МАУ «Боинг-737» с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и другие – 6%.