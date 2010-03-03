Фракция Литвина будет голосовать за отставку

Фракция Блока Литвина будет голосовать за отставку правительства.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.

По словам источника, в целом за отставку Кабинета министров может проголосовать 239 народных депутатов.

При этом источник пошутил, что тогда могут возникнуть параллели с группой 239 (Как известно, в 2006 году именно столько депутатов вошли в состав коалиции при участии Партии регионов, КПУ и СПУ – УНИАН).

В то же время в кулуарах парламента нет народных депутатов из фракции Блока Литвина.