Фракция Литвина будет голосовать за отставку
10:03, 03 марта 2010Политика
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Снова будет группа 239?
Фракция Блока Литвина будет голосовать за отставку правительства.
Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.
По словам источника, в целом за отставку Кабинета министров может проголосовать 239 народных депутатов.
При этом источник пошутил, что тогда могут возникнуть параллели с группой 239 (Как известно, в 2006 году именно столько депутатов вошли в состав коалиции при участии Партии регионов, КПУ и СПУ – УНИАН).
В то же время в кулуарах парламента нет народных депутатов из фракции Блока Литвина.
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