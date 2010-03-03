Жвания заявил, что будет голосовать за отставку Тимошенко

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Давид ЖВАНИЯ намерен голосовать за выражение недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live», сообщили УНИАН в пресс-службе Д.ЖВАНИИ.

«Я заявляю, что завтра я буду голосовать за отставку правительства», - сказал он, спрогнозировав, что это голосование будет результативным.

Народный депутат объяснил, что де-факто коалиции не существует.

«Премьер ушла в оппозицию, заявив, что не будет работать с действующим Президентом. В парламенте у нас нет 226 голосов. В нынешней экономической ситуации заниматься войной, которая доведет страну до катастрофы, никто не имеет права. Каждый потерянный день – это самоубийство для государства», - объяснил Д.ЖВАНИЯ свою позицию.

Отвечая на вопрос о перспективах вхождения фракции НУ-НС в состав коалиции с Партией регионов, Д.ЖВАНИЯ отметил: «НУ-НС никогда не пойдет на нарушение Конституции. Мы будем принимать решение только фракцией, консолидировано». «Проводя консультации со всеми фракциями, мы выдвинули свои условия. Если нам удастся отстоять свои принципы и программные принципы, с которыми мы шли на выборы 2007 года, учитывая нынешние реалии, если мы получим своего премьера и возможности реально влиять на политику, чтобы вывести страну из кризиса, то наш избиратель не поймет, почему мы не прошли этот путь, - заметил он. – Если же на наши условия не пристанут, мы всегда готовы к выборам».