Янукович в Брюсселе объяснил, зачем Киеву повышать уровень отношений с РФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что наше государство будет повышать уровень партнерских отношений с Россией с целью надежного выполнения своих обязательств по транзиту газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Европейской Комиссии Жозе БАРРОЗУ сегодня в Брюсселе.

«Мы готовы выполнять свои обязательства по бесперебойным поставкам газа европейским потребителям. Для реализации этой цели мы будем значительно повышать уровень наших партнерских отношений с Россией», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также подтвердил заинтересованность в реализации договоренностей, достигнутых по результатам прошлогодней международной конференции Украина-ЕС по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы.

Президент Украины также отметил необходимость создания внутреннего рынка газа.

«Мы готовы принять закон о внутреннем рынке газа. Это будет также способствовать укреплению доверия к нам на Востоке и на Западе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.