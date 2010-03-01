Шуфрич назвал свои «отношения» с Тимошенко «сказкой»
Регионал рассказал, что "погубит" премьера
Регионал Нестор Шуфрич назвал информацию о его личных отношениях с премьером Юлией Тимошенко "сказкой", придуманной одним ее из конкурентов.
Об этом он заявил в программе "Черное и белое" на телеканале ТВі.
"Этот миф возник перед назначением Тимошенко первый раз премьером в 2005 году. А потом говорят, что якобы эта история была придумана, чтобы пугать Виктора Ющенко со стороны одного из кандидатов, который конкурировал с Тимошенко", - сказал Шуфрич.
"Ющенко настолько ненавидел меня, чтобы остановить его стремление назначить Тимошенко, придумали эту сказку", - заявил регионал.
Он также считает, что Тимошенко – "властная, сильная женщина, которая на каком-то этапе просто перегибает".
"С одной стороны, она перегибает в отношении оппонентов, с другой стороны – она слишком поверхностно оценивает свое ближайшее окружение. Я уверен, что именно это ее и погубит", - заявил регионал.