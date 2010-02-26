У Кличко говорят, что нечистоты могут поплыть по улицам Киева

Весеннее затопление столицы будет на совести нынешней власти и лично мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО. Об этом заявил депутат от Блока Виталия Кличко в Киевсовете Иван ПЛАЧКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Блока в Киевсовете.

По словам И.ПЛАЧКОВА, его фракция подала проект решения о выделении 39,8 миллиона гривень на неотложные потребности Бортничской станции аэрации – для ее подготовки к весеннему паводку. “Кроме того, мы предлагали предусмотреть для реконструкции станции еще 200 миллионов гривень в Программе социально-экономического развития Киева на 2010 год. Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, который непосредственно отвечает за этот вопрос и понимает всю критичность ситуации, поддержал предложение о выделении средств и немедленном начале работ. Секретарь Киевсовета сделал все возможное для того, чтобы депутаты отказались включить наш проект решения в повестку дня. Хотя на словах говорят о необходимости подготовить Киев к «большой воде», – отметил И.ПЛАЧКОВ.

Он напомнил, что станция аэрации находится в аварийном состоянии. «Дамбы иловых полей не выдержат весеннего паводка, а состояние коллекторов ужасное – они могут прорваться в любое мгновение. Когда нечистоты поплывут по улицам Киева, единственное, что останется жителям города, – сказать «спасибо» промэрскому большинству Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Экологическая катастрофа, последствия которой на себе ощутит не только столица, но и вся Украина, – может произойти исключительно из-за позиции киевской власти», – отметил экс-министр энергетики И.ПЛАЧКОВ.