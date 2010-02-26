УНП считает, что Европарламенту не хватает исторических знаний
Партия комментирует резолюцию по Бандере
«Украинская народная партия обеспокоена резолюцией Европарламента, где высказано сожаление по поводу признания лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры Героем Украины, и надеется на пересмотр этого решения». Об этом говорится в сегодняшнем обращении УНП по поводу резолюции Европейского Парламента «К положению в Украине» от 25 февраля.
Партия считает «необъективными оценки исторических лиц украинского освободительного движения» со стороны Европарламента, особенно утверждение о «сотрудничестве ОУН с нацистской Германией».
УНП считает такую оценку “предвзятой, а также сформированной из-за нехватки исторических знаний о ходе Второй мировой войны на территории Украины, а также о личности Степана Бандеры”, говорится в документе. УНП считает, что “подобные предвзятые выводы вредят общему делу осуждения преступлений тоталитарных режимов Гитлера и Сталина”.
УНП в своем обращении напоминает, что «ОУН была лишь частью большого движения сопротивления украинского народа против немецко-фашистских войск, а позже - НКВД». «После провозглашения акта о восстановлении независимости 30 июня 1941 года С.Бандеру вместе с его побратимами фашисты посадили в немецкий концентрационный лагерь «Заксенхаузен», где он находился почти до окончания войны, - говорится в обращении УНП. - Два родных брата С.Бандеры погибли в застенках печально известной «фабрики смерти» - «Освенциме».
УНП напоминает, что «тысячи членов ОУН были уничтожены немецкими карательными отрядами, в частности, во время массовых расстрелов в Бабьем Яру осенью 1941 года». «В архивах европейских стран есть много документов, которые подтверждают ведение активных боевых действий со стороны украинского национального подполья (ОУН) против немецких войск», - констатирует УНП.
Украинская народная партия считает, что «сам факт определенного сотрудничества с Германией времен Гитлера не является признаком преступных действий, поскольку такое сотрудничество в довоенный период было со стороны многих европейских стран». «В частности, следствием европейской «политики умиротворения» стала фактическая передача Гитлеру Чехословакии, украинского Закарпатья, стран Балтии, а также раздел Европы на «сферы влияния» между Гитлером и Сталиным», - говорится в обращении УНП. Кроме того, «в отдельных странах ЕС, таких как Польша, была признана героической деятельность польского движения сопротивления Армии Краевой, невзирая на то, что эта организация была причастна к жестоким репрессиям против украинского народа, как и деятельность основателя польской государственности в 20-м веке Юзефа Пилсудского, который был инициатором репрессий во время операции «Пацификация» против украинцев в Западной Украине, осужденной в 1931 году специальной комиссией Лиги наций», - напоминает УНП в документе.
Украинская народная партия в своем обращении призвала депутатов Европейского парламента «более детально изучать исторические события и избегать предвзятых однобоких оценок, сформированных больше эмоциями, чем объективным изучением проблемы». «Только таким образом можно избежать напряженности в отношениях между европейскими народами, осудить преступления тоталитарных режимов и проводить политику на основе демократических европейских ценностей», - убеждены в УНП.