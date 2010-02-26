УНП считает, что Европарламенту не хватает исторических знаний

«Украинская народная партия обеспокоена резолюцией Европарламента, где высказано сожаление по поводу признания лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры Героем Украины, и надеется на пересмотр этого решения». Об этом говорится в сегодняшнем обращении УНП по поводу резолюции Европейского Парламента «К положению в Украине» от 25 февраля.

Партия считает «необъективными оценки исторических лиц украинского освободительного движения» со стороны Европарламента, особенно утверждение о «сотрудничестве ОУН с нацистской Германией».

УНП считает такую оценку “предвзятой, а также сформированной из-за нехватки исторических знаний о ходе Второй мировой войны на территории Украины, а также о личности Степана Бандеры”, говорится в документе. УНП считает, что “подобные предвзятые выводы вредят общему делу осуждения преступлений тоталитарных режимов Гитлера и Сталина”.

УНП в своем обращении напоминает, что «ОУН была лишь частью большого движения сопротивления украинского народа против немецко-фашистских войск, а позже - НКВД». «После провозглашения акта о восстановлении независимости 30 июня 1941 года С.Бандеру вместе с его побратимами фашисты посадили в немецкий концентрационный лагерь «Заксенхаузен», где он находился почти до окончания войны, - говорится в обращении УНП. - Два родных брата С.Бандеры погибли в застенках печально известной «фабрики смерти» - «Освенциме».

УНП напоминает, что «тысячи членов ОУН были уничтожены немецкими карательными отрядами, в частности, во время массовых расстрелов в Бабьем Яру осенью 1941 года». «В архивах европейских стран есть много документов, которые подтверждают ведение активных боевых действий со стороны украинского национального подполья (ОУН) против немецких войск», - констатирует УНП.

Украинская народная партия считает, что «сам факт определенного сотрудничества с Германией времен Гитлера не является признаком преступных действий, поскольку такое сотрудничество в довоенный период было со стороны многих европейских стран». «В частности, следствием европейской «политики умиротворения» стала фактическая передача Гитлеру Чехословакии, украинского Закарпатья, стран Балтии, а также раздел Европы на «сферы влияния» между Гитлером и Сталиным», - говорится в обращении УНП. Кроме того, «в отдельных странах ЕС, таких как Польша, была признана героической деятельность польского движения сопротивления Армии Краевой, невзирая на то, что эта организация была причастна к жестоким репрессиям против украинского народа, как и деятельность основателя польской государственности в 20-м веке Юзефа Пилсудского, который был инициатором репрессий во время операции «Пацификация» против украинцев в Западной Украине, осужденной в 1931 году специальной комиссией Лиги наций», - напоминает УНП в документе.

Украинская народная партия в своем обращении призвала депутатов Европейского парламента «более детально изучать исторические события и избегать предвзятых однобоких оценок, сформированных больше эмоциями, чем объективным изучением проблемы». «Только таким образом можно избежать напряженности в отношениях между европейскими народами, осудить преступления тоталитарных режимов и проводить политику на основе демократических европейских ценностей», - убеждены в УНП.