Посол Украины при ЕС советует быстро ухватить протянутую руку

Посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ считает, что резолюция Европарламента по Украине своим содержанием призывает Украину воспользоваться правом присоединения к Европейскому Союзу.

Такое мнение он высказал сегодня в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Резолюция впервые однозначно и очень четко подтверждает право Украины быть членом ЕС и фактически всем своим содержанием призывает Украину к реализации этого права. Нам протянута рука, мы эту руку должны быстро ухватить, и, пока она нас тянет, – продвигаться в этом направлении”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Посол отметил, что одобренная 25 февраля Европарламентом резолюция по Украине является в целом доброжелательной. При этом он обратил внимание на пункт В резолюции, в котором написано: “Поскольку Украина является европейским государством, то в соответствии со статьей 49-й Договора о Европейском Союзе она может подать заявку на членство в ЕС, как и любое другое европейское государство, которое присоединяется к принципам свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам и верховенству права”.

По словам А.ВЕСЕЛОВСКОГО, констатация того факта, что Украина подпадает под определение 49-й статьи Соглашения ЕС о том, кто может быть членом Европейского Союза, является опосредствованным приглашением для Украины.

“Это многое изменит, если мы сможем воспользоваться этим опосредствованным приглашениям. У меня есть большие надежды на то, что эти слова будут услышаны, и наше государство в целом, все его институты займутся реализацией в жизнь этой идеи”, - сказал украинский посол.

Он также отметил, что в резолюции, которая вышла достаточно большой, есть много разных пунктов, в частности, положительная оценка избирательного процесса в Украине с констатацией ряда недостатков, пункты, посвященные “Восточному партнерству”, Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, вопрос уважения к гражданам и правам человека, а также вопрос истории, появление которого в резолюции, по мнению А.ВЕСЕЛОВСКОГО, довольно неожиданно.

“Я бы не говорил, что в данном случае именно внесение этой идеи сюда является правильным, потому что некоторые вопросы истории имеют вполне двусторонний характер и совсем не распространяются на отношения Украины с ЕС в целом”, - сказал украинский дипломат, имея в виду пункт 19 резолюции, которым Европарламент выразил сожаление по поводу присвоения Степану Бандере звания Героя Украины.

“Видите, здесь есть и большие философские вещи, и есть конкретика прямая, которая касается нас. С этой точки зрения, каждый в резолюции может найти то, что он хочет”, - охарактеризовал содержание резолюции А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Украине. В документе депутаты, в частности, поздравили Украину с проведением честных и прозрачных выборов. Европарламент признал Украину “европейской страной, которая разделяет общую историю и общие ценности со странами Европейского Союза”, а также признал европейские устремления Украины. Депутаты выразили надежду на политическую стабильность в Украине, заявили о важности усиления сотрудничества с Украиной в области энергетической безопасности, отметили необходимость пересмотра соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС и призвали Совет ЕС предоставить Еврокомиссии мандат для работы над “дорожной картой” безвизовых путешествий между Украиной и странами ЕС.

Депутаты Европарламента также выразили сожаление по поводу решения Президента Виктора ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере, который “сотрудничал с нацистским режимом”, и выразили надежду, что новый Президент Украины пересмотрит это решение.