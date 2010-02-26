Посол Украины при ЕС советует быстро ухватить протянутую руку
"Это многое изменит"
Посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ считает, что резолюция Европарламента по Украине своим содержанием призывает Украину воспользоваться правом присоединения к Европейскому Союзу.
Такое мнение он высказал сегодня в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.
“Резолюция впервые однозначно и очень четко подтверждает право Украины быть членом ЕС и фактически всем своим содержанием призывает Украину к реализации этого права. Нам протянута рука, мы эту руку должны быстро ухватить, и, пока она нас тянет, – продвигаться в этом направлении”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Посол отметил, что одобренная 25 февраля Европарламентом резолюция по Украине является в целом доброжелательной. При этом он обратил внимание на пункт В резолюции, в котором написано: “Поскольку Украина является европейским государством, то в соответствии со статьей 49-й Договора о Европейском Союзе она может подать заявку на членство в ЕС, как и любое другое европейское государство, которое присоединяется к принципам свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам и верховенству права”.
По словам А.ВЕСЕЛОВСКОГО, констатация того факта, что Украина подпадает под определение 49-й статьи Соглашения ЕС о том, кто может быть членом Европейского Союза, является опосредствованным приглашением для Украины.
“Это многое изменит, если мы сможем воспользоваться этим опосредствованным приглашениям. У меня есть большие надежды на то, что эти слова будут услышаны, и наше государство в целом, все его институты займутся реализацией в жизнь этой идеи”, - сказал украинский посол.
Он также отметил, что в резолюции, которая вышла достаточно большой, есть много разных пунктов, в частности, положительная оценка избирательного процесса в Украине с констатацией ряда недостатков, пункты, посвященные “Восточному партнерству”, Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, вопрос уважения к гражданам и правам человека, а также вопрос истории, появление которого в резолюции, по мнению А.ВЕСЕЛОВСКОГО, довольно неожиданно.
“Я бы не говорил, что в данном случае именно внесение этой идеи сюда является правильным, потому что некоторые вопросы истории имеют вполне двусторонний характер и совсем не распространяются на отношения Украины с ЕС в целом”, - сказал украинский дипломат, имея в виду пункт 19 резолюции, которым Европарламент выразил сожаление по поводу присвоения Степану Бандере звания Героя Украины.
“Видите, здесь есть и большие философские вещи, и есть конкретика прямая, которая касается нас. С этой точки зрения, каждый в резолюции может найти то, что он хочет”, - охарактеризовал содержание резолюции А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, 25 февраля Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Украине. В документе депутаты, в частности, поздравили Украину с проведением честных и прозрачных выборов. Европарламент признал Украину “европейской страной, которая разделяет общую историю и общие ценности со странами Европейского Союза”, а также признал европейские устремления Украины. Депутаты выразили надежду на политическую стабильность в Украине, заявили о важности усиления сотрудничества с Украиной в области энергетической безопасности, отметили необходимость пересмотра соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС и призвали Совет ЕС предоставить Еврокомиссии мандат для работы над “дорожной картой” безвизовых путешествий между Украиной и странами ЕС.
Депутаты Европарламента также выразили сожаление по поводу решения Президента Виктора ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере, который “сотрудничал с нацистским режимом”, и выразили надежду, что новый Президент Украины пересмотрит это решение.