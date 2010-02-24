Тимошенко чувствует, что наступает момент истины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что демократические силы в парламенте продемонстрируют верность национально-патриотической идее и не позволят Партии регионов монополизировать власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая заседание правительства.

«Именно сейчас будет определенный момент истины: для кого Украина и настоящая, честная, фундаментальная стратегия развития страны является ценной - сохранение и укрепление независимости, сохранение и укрепление всего национального, укрепление нашей самоидентичности. Будет как раз очень хорошим испытанием, для кого это имеет значение, а для кого это значения не имеет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства напомнила, что до настоящего времени в парламенте создана, действует и юридически зарегистрирована демократическая коалиция в составе фракций БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина, которая назначила на должность председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

«Я убеждена, что такие лидеры партий, как КИРИЛЕНКО, КОСТЕНКО, КАРМАЗИН, ЛИТВИН, ЛУЦЕНКО, КАТЕРИНЧУК, СТРЕТОВИЧ, а в том числе и господин ЮЩЕНКО, будут твердо стоять на позициях защиты Украины и всего украинского. Я убеждена в том, что эти лидеры ни при каких обстоятельствах не изменят своей идеологии, своим убеждением и не пойдут в коалицию с Партией регионов», - сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО в который раз заявила, что ее политическая сила в парламенте ни при каких обстоятельствах не будет принимать участия «в антиукраинской коалиции» с Партией регионов. «Отдать монопольную власть, абсолютную диктатуру антиукраинским силам во главе с ЯНУКОВИЧЕМ – это и было бы, по сути, бросить Украину в самое сложное время испытаний», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.