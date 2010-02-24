Изменить статус госязыка нельзя, не изменив Конституцию

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК отмечает, что изменение статуса государственного языка может произойти только при условии внесения изменений в Конституцию.

Об этом он заявил вчера журналистам перед началом «горячей линии» в клубе Кабинета министров Украины, отвечая на вопрос о его отношении к предложениям предоставить русскому языку статус второго государственного.

«Вопрос языка украинского как государственного определен Конституцией, и без внесения изменений в Конституцию этот вопрос решить невозможно. По моему убеждению, Конституция Украины, закон о языках создали надлежащую базу для использования и государственного языка, и других языков. И граждане Украины не имеют ограничений, чтобы в быту использовать любой язык, в том числе языка меньшинств», - сказал Н.ОНИЩУК.