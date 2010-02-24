Эксперт: без стратегии развития Украина получит клеймо "failed state"
"В этой ситуации есть только один шанс"
Сегодня Украину воспринимают как страну, которая не имеет четкого вектора развития. Такое мнение выразил исполнительный директор Центра социологических исследований «София» Владимир ЛУПАЦИЙ во время “круглого стола” “Международный имидж Украины: проблемы и перспективы”.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, если в ближайшее время украинская власть не сделает инвестиций в стратегию развития страны, Украина получит клеймо несостоявшейся страны (failed state). «Хотя выборы и завершены, Украина все еще перед выбором – или презентация собственной стратегии развития, или программа внешнего управления», - сказал В.ЛУПАЦИЙ.
В то же время, по мнению эксперта, в экономическом плане в ближайшее время Украина ничего не может продемонстрировать, чтобы изменить свой имидж. В политическом плане, для того, чтобы там произошли какие-то сдвиги, необходимо конституционное большинство. Пока еще “этого на горизонте не наблюдается”.
В.ЛУПАЦИЙ считает, “что в этой ситуации у Украины есть только один шанс – она должна показать, что у нее есть желание меняться”.
Однако, «сегодня экономические реформы, технократические реформы, тактические антикризисные программы не убеждают мир, что Украина готова к переменам. Как ни странно, от Украины ждут шагов, мер, предложений, программ, которые направлены на досрочные перемены», - считает эксперт.
По его словам, скорректировать имидж Украины возможно, но для этого необходимо, чтобы Украина от разговоров об инвестициях в экономику перешла “к инвестициям в стратегию”. Должна быть предложена “новая версия проекта Украина, от антикризисных программ следует перейти к общенациональным дискуссиям о посткризисной модели экономики, которая дает больше шансов выжить», сказал В.ЛУПАЦИЙ.