Янукович назвал трех кандидатов в премьер-министры

14:34, 21 февраля 2010
Политика
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Выбор зависит от переговоров о коалиции

Избранный президент Украины Виктор Янукович рассматривает три кандидатуры на пост премьер- министра страны.

Предложение возглавить правительство может быть сделано Сергею Тигипко, экс-спикеру парламента Арсению Яценюку или Николаю Азарову.

"Окончательный выбор будет сделан позднее, в процессе формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - заявил Янукович в интервью украинским телеканалам.

 

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