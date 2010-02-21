Янукович назвал трех кандидатов в премьер-министры
14:34, 21 февраля 2010Политика
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Выбор зависит от переговоров о коалиции
Избранный президент Украины Виктор Янукович рассматривает три кандидатуры на пост премьер- министра страны.
Предложение возглавить правительство может быть сделано Сергею Тигипко, экс-спикеру парламента Арсению Яценюку или Николаю Азарову.
"Окончательный выбор будет сделан позднее, в процессе формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - заявил Янукович в интервью украинским телеканалам.
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