Янукович назвал трех кандидатов в премьер-министры

Выбор зависит от переговоров о коалиции

Избранный президент Украины Виктор Янукович рассматривает три кандидатуры на пост премьер- министра страны. Предложение возглавить правительство может быть сделано Сергею Тигипко, экс-спикеру парламента Арсению Яценюку или Николаю Азарову. "Окончательный выбор будет сделан позднее, в процессе формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - заявил Янукович в интервью украинским телеканалам.

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