Ющенко поздравил Януковича с легитимным избранием Президентом
13:42, 20 февраля 2010Политика
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Говорит, сейчас - удобный случай
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с легитимным избранием на пост главы Украинского государства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня во время их телефонного разговора.
В.ЮЩЕНКО, в частности, выразил надежду, что В.ЯНУКОВИЧ как новоизбранный Президент Украины приложит все усилия для выполнения своей главной миссии на этом посту, а именно – консолидации Украины. Ведь, по убеждению В.ЮЩЕНКО, сейчас существует удобный случай реализовать тезис «Восток и Запад вместе».
Также В.ЮЩЕНКО пожелал В.ЯНУКОВИЧУ на посту главы Украинского государства отстаивать украинские интересы и защищать демократическую традицию.
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