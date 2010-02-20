Ющенко поздравил Януковича с легитимным избранием Президентом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с легитимным избранием на пост главы Украинского государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня во время их телефонного разговора.

В.ЮЩЕНКО, в частности, выразил надежду, что В.ЯНУКОВИЧ как новоизбранный Президент Украины приложит все усилия для выполнения своей главной миссии на этом посту, а именно – консолидации Украины. Ведь, по убеждению В.ЮЩЕНКО, сейчас существует удобный случай реализовать тезис «Восток и Запад вместе».

Также В.ЮЩЕНКО пожелал В.ЯНУКОВИЧУ на посту главы Украинского государства отстаивать украинские интересы и защищать демократическую традицию.