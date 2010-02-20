В ЦИК считают, что Тимошенко сейчас не может отзывать свой иск

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ считает, что на данном этапе судебного процесса кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО не может отозвать из Высшего административного суда Украины свой иск об отмене результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания ВАСУ после объявления Ю.ТИМОШЕНКО заявления об отзыве иска.

В то же время М.ОХЕНДОВСКИЙ не аргументировал свою позицию.