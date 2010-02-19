Внутренние войска оцепили ВАСУ, туда подтянулись люди Януковича

В Киеве у здания Высшего административного суда Украины, где сегодня будет рассматриваться иск премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии, находятся около 500 сторонников лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Московской, где расположен ВАСУ, начиная практически от подземного перехода у станции метро «Арсенальная», вдоль тротуаров с обеих сторон установлены металлические заграждения, за которыми на проезжей части выстроились бойцы Внутренних войск МВД.

Кроме того, непосредственно у центрального входа в суд на тротуаре также установлено металлическое ограждение.

С проезжей части вход в здание суда свободный. Движение по улице Московской, кроме общественного транспорта, ограничено.

На подходе к ВАСУ установлены около 50 небольших палаток с символикой Партии регионов.