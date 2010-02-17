В ЦИК не видят смысла переносить дату инаугурации нового Президента

Судебный процесс по обжалованию результатов выборов Президента Украины не повлияет на дату инаугурации, назначенной на 25 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

«Решение суда, я посчитал процессуальные сроки, должно появиться самое позднее в воскресенье. Инаугурация назначена на 25-е число. С воскресенья до четверга (25 февраля – УНИАН) еще много времени. Если будет решение суда, которое сделает невозможной инаугурацию, то понятно, инаугурации не может быть», - сказал А.МАГЕРА.

Он отметил, что сейчас есть возможность принять решение до даты назначенной парламентом инаугурации.

По мнению А.МАГЕРЫ, перенос инаугурации имел бы смысл, если бы она была назначена не на 25 февраля, а, например, на 18-е.

В то же время А.МАГЕРА отметил, что решение Высшего административного суда Украины о приостановке действия протокола ЦИК о результатах второго тура выборов не означает отмены их результатов. Действие протокола приостановлено только на время рассмотрения иска кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО по существу, отметил он.