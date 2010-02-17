Эксперт назвал три стратегические причины поражения Тимошенко

Причинами поражения Юлии ТИМОШЕНКО на выборах Президента стали недостаточная явка ее электората, проигрышная стратегия избирательной кампании в первом туре и проигранная борьба за власть в «междутурье».

Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК, сообщили УНИАН в Центре.

«Если в 2004 году команде Виктора ЮЩЕНКО максимально удалось активизировать собственный электорат на западе и в центре, то в 2010 году Виктор ЯНУКОВИЧ во многом победил за счет высокой явки на востоке”, - отметил эксперт.

“Конечно, - признал он, - конкурировать с ПР в «их» регионах с их админресурсом просто бессмысленно, однако непонятно, почему команда Ю.ТИМОШЕНКО не смогла поступить аналогично команде В.ЯНУКОВИЧА на востоке и организовать тот же централизованный подвоз избирателя на западе”. Более того, по мнению В.КУЛИКА, избирательная кампания Ю.ТИМОШЕНКО в центральной Украине во втором туре фактически отсутствовала, а избирателей даже не приглашали на избирательные участки.

Эксперт считает, что во многом результат выборов был запрограммирован также итогами первого тура. По его мнению, разрыв в 10% негативно повлиял на многих избирателей: некоторые из них просто не пошли на выборы, понимая, что такой большой разрыв преодолеть будет нереально, некоторые – по инерции проголосовали за В.ЯНУКОВИЧА как за потенциального лидера.

«Причиной такого большого разрыва стал, очевидно, переизбыток кандидатов, представляющих постпомаранчевый лагерь и рассчитывающих на голоса В.ЮЩЕНКО 2004 года – Сергей ТИГИПКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Виктор ЮЩЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, частично Владимир ЛИТВИН, Олег ТЯГНЫБОК, Александр МОРОЗ, Юрий КОСТЕНКО, - отметил В.КУЛИК. - Изобилие предложений размыло электорат Ю.ТИМОШЕНКО. При этом ни один из кандидатов, проигравших первый тур выборов, не поддержал Ю.ТИМОШЕНКО во втором. Что свидетельствует о слабости в проведении переговорных процессов как до первого тура, так и в «межтурье»».

И, наконец, по словам политолога, в период между первым и вторым турами выборов команда Ю.ТИМОШЕНКО проиграла борьбу за «стратегические властные позиции» - снятие министра внутренних дел, региональные администрации Президента, переписанный закон о выборах под В.ЯНУКОВИЧА, война за суды. В то же время, кроме комиссии по «Межигорью» команда Ю.ТИМОШЕНКО не представила ни одной стратегической инициативы.

«Очевидным результатом выборов является не столько уверенная победа В.ЯНУКОВИЧА, сколько недобор голосов Ю.ТИМОШЕНКО за счет как объективных, так и позитивных обстоятельств. Можно утверждать, что сторонников как Ю.ТИМОШЕНКО, так и В.ЯНУКОВИЧА в стране приблизительно 50% на 50%, просто сторонники В.ЯНУКОВИЧА были более мотивированы прийти на избирательные участки», - резюмировал эксперт.