Городской голова Луцка резко критикует парламент за отмену выборов

Городской голова Луцка Богдан ШИБА считает нарушением Конституции решение парламента об отмене местных выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Луцка.

“Полномочия городского головы заканчиваются 25 апреля 2010 года. Если в этот момент не будет идти процесс выборов – это нарушение Конституции", – сказал городской голова Луцка, комментируя решение Верховной Рады об отмене Постановления о проведении местных выборов 30 мая 2010 года.

Б.ШИБА считает, что парламент отменил выборы в местные органы власти, не установив нового срока проведения избирательной процедуры, а это тоже противоречит Основному Закону государства. "Я считаю, что это целенаправленное занижение легитимности местного самоуправления", - отметил Б.ШИБА.

Также, он отметил, что "мотивация парламентариев - отсутствие средств в бюджете на проведение выборов - абсолютно цинична, потому что следующим может стать отказ законодательной поддержки программ по развитию украинского языка также из-за отсутствия средств. Таким образом отрабатывают механизм разрушения системы государственной власти и местного самоуправления, поскольку местное самоуправление оставалось до сих пор легитимной властью на местах».

Таким образом, Б.ШИБА заверил, что обратится к своим коллегам, городским головам, с предложением инициировать обращение в Конституционный Суд по этому решению ВР.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада отменила свое постановление о назначении выборов в местные советы на 30 мая. Свое решение депутаты мотивировали отсутствием бюджета и, соответственно, средств на проведение выборов.