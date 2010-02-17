Городской голова Луцка резко критикует парламент за отмену выборов
"Отрабатывают разрушение системы власти"
Городской голова Луцка Богдан ШИБА считает нарушением Конституции решение парламента об отмене местных выборов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Луцка.
“Полномочия городского головы заканчиваются 25 апреля 2010 года. Если в этот момент не будет идти процесс выборов – это нарушение Конституции", – сказал городской голова Луцка, комментируя решение Верховной Рады об отмене Постановления о проведении местных выборов 30 мая 2010 года.
Б.ШИБА считает, что парламент отменил выборы в местные органы власти, не установив нового срока проведения избирательной процедуры, а это тоже противоречит Основному Закону государства. "Я считаю, что это целенаправленное занижение легитимности местного самоуправления", - отметил Б.ШИБА.
Также, он отметил, что "мотивация парламентариев - отсутствие средств в бюджете на проведение выборов - абсолютно цинична, потому что следующим может стать отказ законодательной поддержки программ по развитию украинского языка также из-за отсутствия средств. Таким образом отрабатывают механизм разрушения системы государственной власти и местного самоуправления, поскольку местное самоуправление оставалось до сих пор легитимной властью на местах».
Таким образом, Б.ШИБА заверил, что обратится к своим коллегам, городским головам, с предложением инициировать обращение в Конституционный Суд по этому решению ВР.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада отменила свое постановление о назначении выборов в местные советы на 30 мая. Свое решение депутаты мотивировали отсутствием бюджета и, соответственно, средств на проведение выборов.