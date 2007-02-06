БЮТ и Наша Украина договорились устранить криминально-олигархическую власть

Совместная оппозиционная деятельность БЮТ и “Нашей Украины” позволит как можно скорее устранить криминально-олигархическую власть и, путем роспуска парламента и досрочных выборов, возродить демократическое европейское развитие Украины. Об этом говорится в заявлении о совместной оппозиционной деятельности в Верховной Раде пятого созыва, которое подписали вчера вечером председатель фракции "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как отмечается в документе, эти политические силы намерены совместно отстаивать идеалы и ценности, завоеванные в борьбе украинским народом в 2004 году - свободу, демократию, национальное единство, преодоление коррупции, справедливую социальную политику.

БЮТ и "Наша Украина" выражают готовность: совместно работать над новой редакцией Конституции Украины и инициировать отмену несбалансированных конституционных изменений;

ввести императивный мандат для депутатов всех уровней на период формирования демократической политической системы, становления цивилизованных политических традиций и прекращения коррупционного разложения местной и центральной власти;

добиваться проведения досрочных парламентских выборов и выборов депутатов местных советов;

совместно проработать и конституционно закрепить статус местного самоуправления, в соответствии с европейскими традициями, усилив полномочия местного самоуправления и предусмотрев это в новой редакции Конституции. В этой связи мы договариваемся не поддерживать законопроект №3207-1 в данной редакции;

поддержать принятие согласованного законопроекта «О парламентской оппозиции»;

совместно разработать пакет законопроектов, касающихся повышения уровня минимальной заработной платы, улучшения услуг здравоохранения и других социальных гарантий;

обеспечить сотрудничество фракций Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» в местных советах;

представлять консолидированную позицию перед международным сообществом;

совместно согласовывать и поддерживать кадровые предложения, которые вносятся на рассмотрение Верховной Рады.

БЮТ и "Наша Украина" заявляют также, что никогда не поддержат принятие изменений в Конституцию, которые разрушают систему государственного управления, ставят под угрозу территориальную целостность страны, деформируют систему исполнительной власти или ограничивают Конституционные полномочия Президента Украины.

Кроме того, эти политические силы не намерены поддерживать принятие и преодоление вето Президента Украины на предложенные «антикризисной» коалицией законопроекты об основах внешней и внутренней политики, о Президенте, Совете национальной безопасности и обороны, о Конституционном Суде, о нормативно-правовых актах, о местных государственных администрациях.

Также БЮТ и "Наша Украина" обещают не поддерживать какие-либо другие законодательные акты, которыми будут сужены права и свободы граждан, суверенитет украинского народа, полномочия Конституционного Суда, органов местного самоуправления; какие-либо изменения в государственный бюджет, сокращающие финансирование социальной и гуманитарной сферы, национальную безопасность и систему местного самоуправления.

В заявлении БЮТ и "Наша Украина" выражают убеждение, что сотрудничество, которому «положено начало нами, возродит единство демократических сил не только в парламенте, но и в обществе».