В Украине проведен пересчет голосов на 102 участках

В Украине проведен повторный подсчет результатов голосования во время второго тура президентских выборов 7 февраля на 102 избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рассмотрения Центральной избирательной комиссией жалоб ВО «Батькивщина» сообщила член ЦИК Татьяна ЛУКАШ.

По ее словам, после пересчета голосов на этих участках результаты голосования не сошлись с подсчетом голосов только на 14 избирательных участках.