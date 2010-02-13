В БЮТ убеждают, что пересчет голосов - это уникальный шанс

Пересчет голосов избирателей, отданных за каждого кандидата на выборах Президента, докажет легитимность избранного главы государства.

Об этом в эфире Шустер live заявила народный депутат от БЮТ, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО «Донбасс» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня люди испытывают колоссальное разочарование в политиках и политике как таковой. Они не верят никому - ни парламенту, ни Кабинету министров, ни Президенту», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Украина получила уникальный шанс доказать честность проведенных выборов и довести избирательную кампанию до логического завершения. Поскольку разрыв между кандидатами в президенты достаточно небольшой, мы должны дать возможность каждому человеку убедиться в том, что его голос был посчитан правильно».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что только по Луганской области, где она возглавляла штаб Ю.ТИМОШЕНКО, составлено 711 актов, подано 296 жалоб в ОИК, 21 жалобу в ЦИК, зарегистрированы более 500 обращений в милицию по разным фактам нарушений.

Она подчеркнула, что пересчет голосов – нормальное явление для демократического государства. К примеру, такая практика имела место год назад в Румынии и в 2000 году на президентских выборах в США.

«Если у наших оппонентов возникают вопросы по голосованию на Западной Украине, а у нас – по Востоку, значит, необходимо цивилизованно, опираясь на нормы закона, разобраться в каждом зафиксированном факте нарушений. Наша общая задача – не только довести избирательную кампанию до логического завершения с соблюдением всех правовых норм, но и доказать легитимность избрания нового Президента», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.