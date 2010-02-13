У Януковича увидели, что Тимошенко оттягивает «закономерный финал»

В Партии регионов заявляют, что на сегодня суды отказали Блоку Юлии Тимошенко в рассмотрении всех 72-х исков о признании недействительными результатов президентских выборов.

Об это сказано в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

«Видя, читая и слушая в средствах массовой информации заявления юристов, которым ТИМОШЕНКО поручила выполнение неблагодарной да и изначально невыполнимой миссии по оспариванию результатов второго тура президентских выборов, замечаешь одну характерную особенность – «почему-то» не называются конкретные избирательные участки, по которым штабные специалисты БЮТ якобы добились желаемого для них судебного решения. Ничего удивительного в этом нет. По одной простой причине – нет и самих побед. Они – плод болезненного воображения наших оппонентов, и ничего более», - утверждают в Партии регионов.

По мнению «регионалов», «все происходящее – результат банального желания потянуть время, чтобы на день, два, три, на неделю оттянуть закономерный финал – прощание с властью. А еще – замести следы своих неблаговидных деяний, и, прежде всего, – незаконного использования огромных средств из госбюджета в избирательной кампании ТИМОШЕНКО».

В Партии регионов сообщают, что по состоянию на полдень 13 февраля судами было рассмотрено уже 72 иска, 33 из которых касались признания результатов голосования недействительными.

«Итог для наших оппонентов (причем, независимо от региона, где это происходило) печален: по всем 72 поданным искам суды отказали в их рассмотрении», - заявляют «регионалы».