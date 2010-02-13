Турчинов: мы ни дня не будем цепляться за власть

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что демократическая коалиция в парламенте должна подтвердить легитимность действующего правительства.

Такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал в эфире телеканала Интер.

"По поводу действующей коалиции: у коалиции есть возможность определиться относительно легитимности правительства, которое сегодня работает. Но в то же время я не хотел бы, чтобы мы использовали для продолжения работы Кабинета Министров механизм раздачи каких-то портфелей, должностей, предприятий и тому подобное. Мы никогда на это не шли и не пойдем никогда", – сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время первый вице-премьер подчеркнул, что формирование нового правительства и новой правительственной коалиции является исключительной компетенцией парламента.

"Если в рамках действующей Конституции, действующего закона найдутся другие политические силы, которые возьмут на себя ответственность за то, что они обещали поднимать зарплаты и пенсии, за то, чтобы Украина все же в 2010 году почувствовала этот рост… Если найдутся такие политические силы и возьмут на себя ответственность – мы ни дня не будем цепляться за власть. Мы будем работать в оппозиции к новому правительству", – отметил он.

В состав нынешней парламентской коалиции входят блоки Литвина, Юлии Тимошенко и “Наша Украина – Народная самооборона”.