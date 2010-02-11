Герман обещает Украине нового Президента до начала весны

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН выражает уверенность, что инаугурация Виктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента Украины будет проведена в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Еще до начала весны Украина будет иметь нового Президента», - сказала А.ГЕРМАН.

Она также заметила, что ее политическая сила готова принять в состав новой коалиции в Верховной Раде представителей других парламентских фракций, которые выразят такие намерения. «Те из них, кто действительно ценит демократию, для тех двери открыты в нашей команде. И если они придут – я не думаю, что их кто-то оттолкнет», - сказала А.ГЕРМАН.

В свою очередь, заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ уточнил, что сейчас относительно создания нового большинства в Верховной Раде ведутся только консультации, а не официальные переговоры.

«Давайте мы получим официальное решение ЦИК (официальные результаты выборов Президента – УНИАН), а затем начнем переговоры. Они пока еще не ведутся, а консультации велись и раньше. Поэтому сегодня на самом деле говорить не о чем», - заметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время А.ГЕРМАН сказала, что когда переговоры о создании новой коалиции начнутся, они пройдут открыто и быстро.