Шеф СБУ уверяет, что под ЦИК нет никаких боевиков с оружием

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заверяет, что на площади возле Центральной избирательной комиссии нет никаких боевиков с оружием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Ни оружия, ни так называемых боевиков, независимо от того, от какой партии из регионов они прибывают, нет», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отметив при этом, что в последние дни в Киеве даже снизился уровень общей преступности.

В то же время он заметил, что у спецслужбы нет информации относительно возможных провокаций. «Те провокации, которые, не дай Бог, будут, будут доведены до конца (имеется в виду раскрытие и наказание виновных – УНИАН) и будут установлены все, кто за ними стоит, и кто их финансирует», - сказал председатель СБУ, отметив при этом, что так же до логического завершения будут доведены расследования провокаций, имевшие место во время голосования во втором туре выборов Президента, и не только в Луганской области, где имели место 4 сообщения о заминировании избирательных участков.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что подобные акции готовились не только в этом регионе, но были своевременно пресечены.