Кучма: Все обнулилось. Я доволен, что все возвращается

Бывший президент Украины Леонид Кучма говорит, что возвращается его команда, его люди.

Как сообщает Инопресса, в интервью газете Corriere della Sera, комментируя предварительные результаты выборов, он сказал: "Все обнулилось. Я доволен, что все возвращается".

Кучма утверждает, что прошедшие пять лет на Украине выброшены на ветер. Пришедший к власти в результате "оранжевой революции" Виктор Ющенко на протяжении этого периода подталкивал страну к катастрофе. "Мы ссорились с нашими традиционными друзьями и не сделали вперед ни одного конкретного шага, даже в отношениях с Европой", - говорит Кучма. Сейчас развал наблюдается практически во всех областях: во внутренней политике, во внешней политике, в экономике. Все последние годы власти занимались лишь популизмом.

Говоря об отношениях между новым президентом и Верховной Радой, Кучма сказал, что ни один из депутатов не хочет роспуска Рады, поэтому надо работать, чтобы сформировать коалицию, которая могла бы вернуть хотя бы минимум стабильности.

Можно сотрудничать даже с партией уходящего президента Ющенко, там есть люди, с которыми можно договариваться.